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Журналист Андрей Коц рассказал, как Украина собирается воевать с Россией. Он отметил, что в распоряжении Киева давно уже нет ни боеспособных самолетов, ни танков, поэтому он вынужден разрабатывать новую стратегию.

Если взглянуть на любые учения, которые Украина проводит вместе с НАТО, можно увидеть, что она в основном тренирует военнослужащих спецназа. Несложно догадаться, что Киев готовит диверсионные группы для точечных ударов по Донбассу. Они будут прикрываться с воздуха беспилотными аппаратами, причем наиболее важную роль исполняют БПЛА Bayraktar TB2, приобретаемые у Турции.

Коц отмечает, что спецназ ВСУ готовится по натовским методичкам. И не исключено, что даже под руководством натовских инструкторов.

Ранее сообщалось, что США вполне могут призвать Украину начать наступление на Донбассе, чтобы вмешаться в конфликт и реабилитироваться за афганский позор.

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