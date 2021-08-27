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В России прошли испытания корабельной версии зенитно-ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-М». Проверка его работоспособности осуществлялась в ходе стрельб, проводимых большим ракетным катером «Шуя». Кроме того, в маневрах принимал участие малый ракетный корабль «Одинцово», который проводил плановые тестовые пуски ракет.

Катер «Шуя» осуществлял пуск противотанковых ракет «Корнет», которые изображали боезаряды условного противника. При этом «Панцирю» удалось выполнить перехват всех целей на высоте до 3 метров над поверхностью воды.

«Панцирь-М», по сообщениям Минобороны, станет надежной защитой кораблей от атак высокоточными ракетами. Конструкторы в ходе создания морской версии ЗРПК внесли существенные улучшения в системы его прицеливания и управления, что позволило эффективно сбивать низколетящие мишени.

Морской вариант «Панциря», как и наземный, включает в себя две автоматические пушки по шесть стволов в каждой, а также 8 зенитных установок. Благодаря этому он может уничтожать как надводные цели, так и наземные мишени на побережье морей.

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