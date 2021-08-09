Китайские подводные лодки проекта «Варшавянка», приобретенные у России, четверо суток скрывались от британских кораблей, сообщает издание East Day. Авторы статьи отмечают, что позже их все-таки обнаружили, но произошло это совершенно случайно.

Подлодки были отправлены Китаем для наблюдения за авианосной ударное группой Великобритании, возглавляемой авианосцем «Королева Елизавета». После фокусов эсминца «Дефендер» у берегов Крыма, Пекин совершенно обоснованно опасался провокаций, поэтому решил подстраховаться с помощью субмарин.

Подлодки подошли к кораблям авианосной группы практически вплотную и следовали за ними 72 часа. Через трое суток две из трех подлодок попали на радары британских кораблей. Однако третья скрывалась в морских глубинах еще 24 часа. Обнаружили ее благодаря счастливой случайности – АУГ вызвала свою субмарину для поддержки и перед ее прибытиям внимательно сканировала подводное пространство. Это помогли найти третью «Варшавянку», находящуюся совсем рядом.