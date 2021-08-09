читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Китайские подводные лодки проекта «Варшавянка», приобретенные у России, четверо суток скрывались от британских кораблей, сообщает издание East Day. Авторы статьи отмечают, что позже их все-таки обнаружили, но произошло это совершенно случайно.

Подлодки были отправлены Китаем для наблюдения за авианосной ударное группой Великобритании, возглавляемой авианосцем «Королева Елизавета». После фокусов эсминца «Дефендер» у берегов Крыма, Пекин совершенно обоснованно опасался провокаций, поэтому решил подстраховаться с помощью субмарин.

Подлодки подошли к кораблям авианосной группы практически вплотную и следовали за ними 72 часа. Через трое суток две из трех подлодок попали на радары британских кораблей. Однако третья скрывалась в морских глубинах еще 24 часа. Обнаружили ее благодаря счастливой случайности – АУГ вызвала свою субмарину для поддержки и перед ее прибытиям внимательно сканировала подводное пространство. Это помогли найти третью «Варшавянку», находящуюся совсем рядом.

Вам может понравиться

Ночные ведьмы: Как летчицы Красной армии нагоняли страх на немецко-фашистских захватчиков

К концу Великой Отечественной войны в Советской армии было три женских авиаполка, в которых служили тридцать Героев Советского союза. В общей сложности эти подразделения совершили больше 30 тысяч боевых вылетов,

Разработан новый метод наблюдения за движением жидкости внутри растений

Ученые давно бьются над созданием метода наблюдения за перемещением жидкости внутри растений. Раньше следить за этим процессом можно было только после повреждения корней, что существенно искажало общую картину. Однако сейчас

Фильм “Последний наёмник” с Жан-Клодом Ван Даммом возглавил рейтинги Netflix

Недавно на Netflix вышел комедийный боевик «Последний наёмник», главную роль в котором исполнил Жан-Клод Ван Дамм. В центре сюжета кинофильма – агент секретной службы, уже ушедший в отставку. Его роль
  • Анна
  • 07.08.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 9 августа – небольшой дождь, до 20 °C | город Мытищи: погода, 9 августа – ясно, до 28 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 9 августа – небольшой дождь, до 13 °C | Южно-Сахалинск: погода, 9 августа – облачно с прояснениями, до 15 °C | Королев: погода, 9 августа – пасмурно, до 32 °C | Подольск: погода, 9 августа – небольшая облачность, до 28 °C | Армавир: погода, 9 августа – облачно с прояснениями, до 32 °C |