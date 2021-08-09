Главный конструктор нашумевшего на выставке МАКС-21 истребителя Су-75 Checkmate Михаил Стрелец рассказал о главных преимуществах своего детища перед существующими аналогами. Он особо выделил способности самолета вести сетецентрический бой и наносить удары одновременно по шести целям.

Кроме того, в самолете уже предусмотрена возможность управления целым роем беспилотных аппаратов, которые объединяются в единую сеть. В кабину истребителя интегрирована уникальная система поддержки, которая формирует для летчика подсказки и обеспечивает возможность мгновенно принимать наиболее эффективные решения.

Но и это еще не все. Су-75 оснащается встроенным радаром с активной фазированной решеткой, который позволяет обнаруживать и сопровождать до 30 воздушных целей и до двух морских либо наземных.

По плану, который озвучил Стрелец, уже в 2023 году Checkmate совершит свой первый полет. Еще через три года его должны запустить в серийное производство.