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Главный конструктор нашумевшего на выставке МАКС-21 истребителя Су-75 Checkmate Михаил Стрелец рассказал о главных преимуществах своего детища перед существующими аналогами. Он особо выделил способности самолета вести сетецентрический бой и наносить удары одновременно по шести целям.

Кроме того, в самолете уже предусмотрена возможность управления целым роем беспилотных аппаратов, которые объединяются в единую сеть. В кабину истребителя интегрирована уникальная система поддержки, которая формирует для летчика подсказки и обеспечивает возможность мгновенно принимать наиболее эффективные решения.

Но и это еще не все. Су-75 оснащается встроенным радаром с активной фазированной решеткой, который позволяет обнаруживать и сопровождать до 30 воздушных целей и до двух морских либо наземных.

По плану, который озвучил Стрелец, уже в 2023 году Checkmate совершит свой первый полет. Еще через три года его должны запустить в серийное производство.

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