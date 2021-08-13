В конце следующего года американская компания Hermeus планирует начать летные испытания самого быстрого в мире гиперзвукового самолета Quarterhorse. Контракт на его разработку она заключила с ВВС Соединенных Штатов 30 июля.

Издание Janes, публикацию которого в эксклюзивном переводе представляет портал Discover 24, сообщает, что уже в этом году начнутся испытания двигателя Hermeus с комбинированным циклом, который построен на основе силового агрегата General Electric J85.

Разработчик заявляет, что Quarterhorse будет первым в мире беспилотным гиперзвуковым самолетом. Контракт на ускоренную его разработку обошелся ВВС в 60 миллионов долларов. Еще 100 миллионов планируется потратить на испытания двигателя по особой, разработанной специально для Hermeus программе. Она включает в себя использование широкого спектра стендов и оборудования, позволяющие получить достоверные результаты тестирования.

Также разработчик сперва построит «упрощенный самолет», который использует только для летных испытаний двигателя, проверки соответствия беспилотного аппарата требованиям MACH5. В дальнейшем конструкция будет усложняться в зависимости от результатов тестов.

В итоге Quarterhorse станет чем-то вроде испытательной платформы для гиперзвукового самолета, который после первого вылета в конце 2022 года будет совершенствоваться и постепенно приводиться в оговоренное контрактом состояние.