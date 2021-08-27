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На форуме «Армия-2021» представители Средне-невского судостроительного завода продемонстрировали командованию российского флота беспилотные комплексы для обезвреживания мин. Подробности о нем поведал возглавляющий проект Максим Уманский.

Он рассказал, что в комплекс «Янтарь» входит беспилотный аппарат, а также несколько дронов-камикадзе, которые способны идентифицировать мины и миноподобные объекты на воде. Они могут обнаружить до 85 процентов всех боезарядов и разрядить их. Дроны одноразовые, поэтому для выявления следующей партии мин запускаются новые компактные аппараты.

Основной компонент комплекса – это беспилотник, предназначенный для допоиска боеприпасов. Он наделен навигационным оборудованием и видеокамерой, а также оснащен пирорезаком, который дает возможность перерезать тросы, фиксирующие мины. Он способен развивать скорость в шесть узлов, погружаться на глубину до 300 метров и отходить от корабля на расстояние 1500 метров.

На беспилотный тральщик устанавливается несколько малых дронов-камикадзе. Они несут фугасный либо кумулятивный заряд и управляются дистанционно. Если объекты, к которым направлен дрон, не являются миной, то он может быть отозван оператором без взрыва.

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