Офицер американского Корпуса морской пехоты Стюарт Шеллер записал видео, в котором потребовал у высшего военного руководства страны признания ответственности за гибель 13 военнослужащих в аэропорту Кабула. Практически сразу после публикации ролика его отстранили от службы.

Шеллер раскритиковал действия главы Пентагона Ллойда Остина, коменданта морской пехоты Дэвида Х. Бергера, Марка Милли, возглавляющего Объединенный комитет начальников штабов. Он заявил, что если бы американские войска преждевременно не ушли с авиабазы Баграм, то эвакуация могла бы проводиться там, а не только в аэропорту Кабула.

Также Шеллер рассказал, что среди 13 погибших военных был его хороший друг. Он заявил, что никто даже не пытается взять на себя ответственность за неграмотную организацию вывода войск, хотя проблема кроется именно в ней.

Офицер отметил, что после публикации видео несколько его сослуживцев попросили удалить запись. Шеллер отказался, поэтому его отстранили из-за «утраты доверия». Информацию об этом подтвердил пресс-секретарь Корпуса морской пехоты Джим Стенгер. Он заявил, что пехотинцы могут обсуждать и даже критиковать действия командования. Однако делать это нужно на специализированном форуме, а не в социальных сетях.