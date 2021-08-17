Портал Atlantic Council одноименного аналитического центра, официально входящего в структуру НАТО, опубликовал статью Алены Гетманчук, директора украинского Центра «Новая Европа». Представляем перевод ее основных положений.

Недавние драматические события в Афганистане ошеломили международную публику и вызвали шок по всему миру. Многие аналитики сейчас предсказывают, что крах поддерживаемого США афганского правительства будет иметь далеко идущие геополитические последствия на многие годы вперед.

Наблюдателям в Украине, которая считает США ключевым союзником в семилетней «необъявленной войне» с Россией, захват Афганистана талибами (Талибан – террористическая организация, запрещенная в России) представляется особенно зловещим зрелищем. В Киеве выразили серьезное беспокойство по поводу непоколебимой приверженности президента Байдена выводу войск США, несмотря на растущее количество свидетельств, указывающих на катастрофические последствия этого вывода для американского престижа и для народа Афганистана.

Газета Washington Post охарактеризовала позицию Байдена в отношении вывода войск как «вызывающую и оборонительную», обвинив лидера США в «холодном подходе к разгрому Афганистана». В реальности, нынешняя позиция Байдена полностью соответствует его давнему убеждению в необходимости вывода войск из Афганистана, которое впервые было сформулировано во время его пребывания на посту вице-президента в администрации Обамы.

Это отражает убеждение Байдена в том, что американская поддержка и помощь никогда не должны восприниматься как должное и не могут продолжаться бесконечно странам, которые доказывают, что не желают или не могут использовать их должным образом. Президент США неоднократно заявлял, что каждая страна, в которую Америка вкладывает свои финансовые, дипломатические, военные ресурсы получает тем самым ограниченное по времени окно, когда-либо можно оправдать эти инвестиции, либо столкнуться с переосмыслением стратегии США.

В отношении Ирака и Афганистана лидер США решил, что у обеих стран было более чем достаточно времени и возможностей для надлежащего использования американской поддержки и помощи, но они не сделали этого, что напрямую привело к нынешнему разгрому в Кабуле.

В Киеве сейчас задаются вопросом: имеет ли Байден такую же конечную дату, когда дело касается поддержки и помощи США Украине? Заслуживает ли Украина по-прежнему постоянной поддержки США, или президент США готов посчитать, что Украина уже имела свой шанс и не сумела им воспользоваться?

Пока что нет никаких свидетельств того, что терпение США в отношении Украины в настоящее время находится под угрозой истощения, хотя нынешнее состояние двусторонних отношений далеко от идеала.

Байден досконально разбирается в украинских делах, много лет занимаясь этим в администрации Обамы. В течение этого периода он вложил значительное количество личной энергии и политического капитала в преобразование страны после революции Евромайдана 2014 года. Сейчас, после своего возвращения в Белый дом, Байден сталкивается с зачастую скромным прогрессом во многих ключевых украинских реформах, за которые он ранее выступал, а также с полным откатом от ряда крупных антикоррупционных инициатив.

Действительно, в некоторых областях реформ можно сказать, что Украина показала сравнительно хорошие результаты, особенно с учетом сильно различающихся сумм, вложенных в Афганистан и Украину. Но нельзя избежать того факта, что сегодняшняя Украина все еще находится на некотором расстоянии от достижения решительных преобразований, предусмотренных самим Байденом и американскими сторонниками в стране.

Как поспешили отметить многие в Киеве, отношения Украины с Америкой далеки от высокого уровня зависимости, которым отмечалось участие США в Афганистане. Мало кто может сомневаться в способности украинских военных в случае необходимости выстоять в одиночку. Но и несмотря на это, характер вывода американских войск из Афганистана вызвал тревогу по всей Украине и послужил тревожным сигналом для всех, кто все еще считает, что на дальнейшую поддержку Запада можно положиться бесконечно.

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Эта статья на украинском языке была первоначально опубликована «Украинской Правдой» и, что примечательно, не встретила особого отклика в своей стране. Хотя она вполне может оказаться пророческой, при всей подчеркиваемой разнице ситуаций в Украине и Афганистане. Ведь когда те «решительные преобразования, предусмотренные американскими сторонниками», за которые ратует автор, принесут свои плоды – экономический коллапс от хищнической «прихватизации» по западным рецептам, в сочетании с усилением фашизации общественно-политической жизни, – это неизбежно породит и «украинскую версию» талибов. Без всякого военного вмешательства России, которым так любят припугивать НАТО киевские политики.