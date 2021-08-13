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В прошлом году Китай напугал Соединенные Штаты, Японию и Тайвань мгновенным превращением коммерческого корабля в вертолетоносец. В 2021-м это судно вновь вернулось в ряды ВМС для транспортировки вертолетов разведки, пишет автор издания Forbes Дэвид Экс. Портал Discover 24 предлагает эксклюзивный перевод его публикации.

Тайваньское, американское и японское военное руководство совершенно не напрасно выражает глубокую обеспокоенность подобными действиями Китая. Все дело в том, что в его распоряжении имеются тысячи тяжеловесных торговых судов, которые в одночасье могут превратиться в вертолетоносцы. Если Пекин задействует их для вторжения на Тайвань, то автоматически сможет решить исход противостояния в свою пользу.

При этом пункт о необходимости готовить торговые суда к возможному использованию в военное время прописан в действующем законодательстве Китая. Каждая компания которая работает в судостроительной отрасли, не только знает, но и выполняет эту норму закона.

Дэвид Экс обращает внимание на то, что и Япония, и Соединенные Штаты сейчас опасаются вторжения Китая на Тайвань и остров Сенкаку. При этом они внимательно наблюдают за десантными кораблями, которые использует Народно-освободительная армия КНР. Эти суда могут осуществлять транспортировку не более 400 танков и нескольких тысяч военных, чего явно недостаточно для нападения на спорные территории.

Однако Японии и США нужно обратить более пристальное внимание на торговый флот Китая, который способен перевезти несколько тысяч боевых машин и миллионы солдат. Кроме того, он будет задействован еще и для перевозки ударных, разведывательных и транспортных вертолетов.

К примеру, судно Zhen Hua 28, которое имеет длину в 760 футов, постоянно используется Пекином для буксировки барж, элементов строящихся мостов и прочих негабаритных грузов. Но в случае боевых действий оно может быть легко превращено в вертолетоносец, на котором уместится как минимум два ударно-разведывательных Z-19.

Автор публикации отмечает, что в таком подходе имеются свои недостатки. К примеру, на торговых судах отсутствует какое-либо оружие для защиты в случае нападения противника. Кроме того, вертолеты на их палубах будут находиться на открытом пространстве, поэтому пыль и вода могут негативно воздействовать на уязвимые элементы их конструкции. Экс отмечает, что при таком подходе переделки торговых судов в вертолетоносцы будут одноразовыми, как и команда, которую может уничтожить первый попавшийся навстречу эсминец. Однако, заявляет эксперт, коммунистическая партия Китая совершенно не возражает против этого.

Экс пишет, что скорее всего процесс преобразования гражданских судов хорошо продуман и не занимает много времени. Поэтому если американские спутники внезапно заметят движение нескольких десятков коммерческих кораблей с установленными на них вертолетными палубами, это будет означать, что Китай решил развязать войну.

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