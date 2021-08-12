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Авторы китайского издания CCTV News вспомнили Военные игры 2019 года, в которых принимали участие спортсмены из Соединенных Штатов, и заявили, что именно эти военнослужащие завезли в страну коронавирусную инфекцию.

Эксперты заявили, что в ходе Игр сразу пятерых военных свалил странный недуг, характеризующийся высокой температурой, диареей и кашлем. Еще ничего не зная о Covid-19, местные медики диагностировали малярию, однако это мог быть коронавирус.

Основанием для обвинения авторы публикации называют подозрительную активность США после выявления данных случаев заражения. Они сразу же увезли спортсменов домой, хотя малярию вполне можно было вылечить и в Китае. Помимо этого, остальных военнослужащих также забрали буквально через два, соблюдая строжайшую тайну. Вполне вероятно, что именно тогда коронавирус и начал свое победное шествие сперва по Китаю, а затем и по всему миру.

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