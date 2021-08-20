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Космонавты Лю Бомин и Не Хайшэн покинули китайскую космическую станцию «Тяньхэ» в рамках подготовки ко второму за полет выходу в открытый космос. Подробности об этом рассказало агентство Синьхуа.

Астронавты уже надели скафандры «Фэйтянь», которые разработаны специально для использования в открытом космосе. Также они установили на механическую руку платформу для выхода и удерживающее оборудование для ног.

Механическая рука будет использоваться для монтажа специальных устройств, которые должны находиться вне космической станции. Вышедшим в открытый космос астронавтам помогал их коллега Тан Хунбо, оставшийся внутри корабля.

Напомним, что все три космонавта прибыли на космическую станцию 17 июня на китайском космическом корабле «Шэньчжоу-12».

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