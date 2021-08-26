Китайские инженеры никогда особо не стеснялись копировать хорошие технологии, разработанные в других странах, пишет американское издание The National Interest. Автор публикации, которую в эксклюзивном переводе представляет портал Discover 24, сообщает, что именно таким образом в распоряжении КНР появился истребитель-невидимка поколения 4++ J-16D.

Эксперт Себастьян Роблин поясняет, что J-16 представляет собой фактически полную копию российского Су-30МКК, который в натовской классификации известен как Flanker. Это двухместный самолет, который получил новую авионику уже от китайских разработчиков, а также радар с фазированной активной решеткой. Благодаря улучшения он стал больше похож по функциональности на американский F-15E.

Китайские улучшения российского самолета

В 2018 году после первого полета истребителя Китай опубликовал его фотографии. По которым эксперт быстро обнаружил все изменения, которые конструкторы внесли в российский самолет.

Во-первых, из него были извлечены инфракрасный датчик и 30-миллиметровая пушка. J-16 создавался не для ближнего боя, поэтому данное оружие ему просто без надобности. Во-вторых, конструкторы изменили форму носового обтекателя для установки РЛС AESA, превосходящая российскую штатную радиолокационную станцию.

В-третьих, на законцовках крыльев были смонтированы системы радиоэлектронной борьбы, похожие на американские ALQ-218. Они необходимы для приема сигналов радаров потенциального противника, а также для постановки помех, не дающих обнаружить истребитель.

Кроме того, для переноски оружия осталось шесть точек подвески, которые конструкторы заполнят радиолокационными ракетами ARM и средствами поражения целей на земле, на море и в небе. В качестве последних вполне могут использоваться CM-103, копии российских боеприпасов Х-31П и отечественные LD-10 ARM, созданные на основе опять же российских зенитных ПЛ-12.

Против кого намерен воевать Китай

Автор публикации отмечает, что средства РЭБ, которыми буквально напичкан китайский истребитель, говорят о том, что воевать он вознамерился против стран с хорошей системой противовоздушной защиты. Не исключено, что их направят на Тайвань или, что не так вероятно, на Японию. Впрочем, остаются еще и Соединенные Штаты, которые тоже входят в число неприятелей КНР.

Китайские эксперты неоднократно утверждали, что и J-16 с его противорадиолокационными системами и ракетами, и еще один самолет JH-7ss с РЭБ на борту и боезарядами YJ-91 станут «настоящим кошмаром» для комплексов ПРО Aegis. Вот только дело в том, что одними помехами его не так просто вывести из строя. Они конечно несколько ослабляют оборону, но у США имеется несколько сюрпризов, которые вряд ли обрадуют китайские самолеты.

В любом случае Китаю удалось серьезно расширить свои возможности для воздушной войны. И вполне вероятно, что они помогут ему изменить баланс сил в Тихом океане. Даже не задумываясь пока о войне с Соединенными Штатами, возможности которых тоже весьма велики.