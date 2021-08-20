Тайвань возлагает большие надежды на помощь Соединенных Штатов, которые намерены «защищать» его от Китая, снабжая оружием. В этом он не одинок – все партнеры США слишком быстро начинают верить в их могущество и способность обеспечить защиту. И хотя последние события в Афганистане доказывают совершенно обратное, остальные «союзники» продолжают испытывать уверенность.

Понимая это, Китай действует довольно грамотно. Он пресекает на корню провокации Соединенные Штатов в Тайваньском проливе, демонстрируя тем самым, что упомянутая выше уверенность базируется на неверных предпосылках. Подробности об этом рассказали авторы издания Business Insider, публикацию которых в эксклюзивном переводе представляет портал Discover 24.

Поколебать уверенность

Американские ВМС зачастили в Тайваньских пролив, совершая транзиты по нему даже без особой надобности. Последнее такое путешествие было зафиксировано в конце июня. Китай считает подобные заплывы провокациями и поэтому готовится к жесткому ответу.

Пока Пекин не вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами, а пытается решить проблему заявлениями Министерства обороны об угрозе, исходящей от американских кораблей. Также он проводит учения вблизи Тайваня, откровенно играя мускулами и демонстрируя последнему, что вполне способен справиться с ВМС США в случае серьезных провокационных действий.

Представитель НОАК Ши И вдобавок ко всему заявил, что Соединенные Штаты выступают в сговоре с действующими тайваньскими властями. Помимо провокаций, который учащаются, они откровенно нарушают суверенитет КНР и пытаются подорвать мир и стабильность в проливе.

Зачем США вооружают Тайвань

Китай выражает обеспокоенность и тем, что Вашингтон продает Тайваню оружие. Так, в ходе последней сделки США договорились о поставке 40 самоходных гаубиц M109A6, а также оборудования к ним. Все это обойдется в 750 миллионов долларов.

КНР в ответ заявила, что намерена предпринять целый ряд контрмер, чтобы эта сделка не была доведена до конца. Сейчас Пекин существенно усиливает свое военное присутствие в регионе, проводя свои маневры, а также время от времени отправляя к воздушному пространству острова истребители и бомбардировщики.

По словам экспертов, Китай намерен не дать Тайваню обрести независимость, так как считает его своей территорией. Пекин же заявляет, что намерен защищать стабильность в регионе, так как США своими действиями делает обстановку в проливе небезопасной.

Государственное СМИ Китая Global Times пишет, что в случае начала в проливе боевых действий американское вооружение не поможет Тайваню удержать оборону. Она рухнет буквально за несколько часов. И США не будут оказывать острову помощь, в чем несложно убедиться на множестве примеров прошлого.

Премьер-министр Тайваня Су Цзэн-чан в ответ на это заявил, что афганская ситуация на острове точно не повторится. Поэтому «иностранным силам, готовящим вторжение» лучше не заблуждаться на этот счет.