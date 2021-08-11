К 2025 году Украина намерена построить собственное хранилище ядерных отходов и прекратить их вывод в Россию, заявил глава правительства страны Денис Шмыгаль. Он пояснил, что подобные действия предусмотрены новой госпрограммой обращения с отработанным топливом атомных электростанций.

Благодаря отказу от вывоза ядерных отходов в РФ Киев сэкономит 200 миллионов долларов в год. Он сможет использовать эти средства на развитие и модернизацию атомных электростанций, имеющихся на территории государства.

Централизованное хранилище будет построено в ближайшие 4 года в Чернобыльской зоне. Туда Украина будет свозить отработанное топливо с Южно-Украинской, Ровенской и Хмельницкой атомных электростанций.

Напомним, что ранее планы на Чернобыльскую АЭС высказал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что в зоне отчуждения можно создать туристический комплекс, который будет манить к себе туристов со всего света «как магнитом».