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Киев много говорит о возвращении Донбасса и о восстановлении боеготовности, однако ни то, ни другое ему не под силу. В настоящий момент состояние производственных мощностей страны настолько плачевное, что создать что-либо Украина просто не может. Поэтому она надеется исключительно на спецназ и беспилотные аппараты, пишет издание “РИА Новости”.

В конфликте на Донбассе Киев не использует авиацию с 2014 года. Именно тогда ополченцы самопровозглашенных республик сбили над своей территорией 12 самолетов – истребителей и транспортников, а также 10 вертолетов Ми-24 и Ми-8. Заменить воздушные машины Украине нечем, поэтому атаки с воздуха прекратились на долгие годы.

Киев постоянно твердит, что уже надо закупать новые боевые самолеты в Швеции, во Франции, в Соединенных Штатах, но дальше разговоров дело не заходит. Ведь помимо слов, для покупки истребителей нужны деньги, а их катастрофически не хватает.

Именно поэтому сейчас в войсках имеется около двухсот беспилотников, которые планируется задействовать в бою. Среди них – и турецкие «Байрактары», на которые возлагаются большие надежды.

С танками у Киева возникли те же самые проблемы. Хваленый «Оплот», переделанный из советского танка, внезапно отказал перед самым парадом ко Дню Независимости, а остальная техника – это металлолом советского образца. Если РФ модернизирует те же Т-72, то Украины пытается выжать из них последние крохи мощности, что ни к чему хорошему не приводит.

Много разговоров было о ракетах «Нептун», однако на их серийное производство средства не выделяются. Поэтому на совместных учениях с НАТО Украина в основном тренирует бойцов специального назначения, не имея возможности выставить хоть какую-то технику.

Все это указывает на совершенно новую тактику Киева по силовому захвату Донбасса. Он создает диверсионные группы, которые предназначены для точечных ударов по стратегически важным объектам под прикрытием БПЛА и остатков авиации. А танки и ракеты ему не особо и нужны.

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