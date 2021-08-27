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Каждый из конфликтов, в котором прямо или косвенно участвуют Соединенные Штаты требует серьезных затрат. Вполне вероятно, что именно недостаток ресурсов заставил их покинуть Афганистан, предположил политолог Яков Кедми.

Он считает, что американцы слишком уж «распылились» по разным уголкам планеты, поэтому у них банально не хватает денег на содержание военных баз, но вооружение и прочие ресурсы. Отсутствие сил и возможностей, чтобы оставаться в Афганистане привело к тому, что Вашингтон просто решил спасаться бегством из этой страны.

У США сейчас имеется два приоритетных направления – Россия и Китай. Именно на них Вашингтон намерен закрепиться, однако для этого нужно покидать другие страны и ослаблять контроль.

Соединенные Штаты слишком уж уверовали в свою мощь и безнаказанность. Однако на деле все вышло иначе. В Афганистане их слабость вылезла наружу, что вылилось в захват страны «Талибаном» (запрещенная в России террористическая организация).

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