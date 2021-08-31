На канале Readovka в Telegram появился ролик, на котором Мурат Мухамеджанов, председатель «Союза ветеранов», и Нуржан Альтаев, лидер фракции «Ел Тiperi», грозятся убить российских депутатов за призывы захватить Казахстан.

Согласно их словам, российские политики уже давно вынашивают планы по захвату казахских земель и их присоединению к РФ. К таким политическим деятелям «общественники» отнесли Евгения Федорова, Владимира Жириновского и Вячеслава Никонова. Они добавили, что все, кто придет к ним с оружием, будут тут же ликвидированы.

В рамках данного видеообращения казахские ветераны также назвали представителей движения «Офицеры России» «посмешищем» за обращение к Касыму-Жомарту Токаеву, лидеру Казахстана, в котором они пожаловались на ущемление прав русских и усиление националистов. Альтаев отметил, что в Казахстане их «достойно встретят».