Олег Северненко, один из кандидатов в парламентарии в Государственную Думу от фракции «Справедливая Россия», покинул телестудию канала «Крым 24» прямо в прямом эфире.

Политик начал свое выступление со слов о том, что РФ является уникальной страной, которая богата своей историей и ресурсами. Однако затем он перестал озвучивать заготовленный текст и попросил остановить эфир. Северненко извинился, а потом ушел, отметив перед этим, что переволновался. Ведущая поблагодарила его, продолжив программу.

Позднее политик рассказал журналистам, что в течение всего последнего месяца работал без выходных, что повлияло на его самочувствие. Он попросил прощения у избирателей и отметил, что продолжит свою избирательную кампанию, так как ему нечего прятать и стыдиться. В СМИ напоминают, что парламентские выборы должны состояться 19 сентября текущего года.