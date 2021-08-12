читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Физики Калифорнийского университета создали уникальный материал, который по своей структуре напоминает кольчугу. Именно она стала источником вдохновения для ученых, разработавших универсальную ткань. Под нагрузкой она увеличивает свои прочностные характеристики в 25 раз, а также сохраняет требуемую форму.

«Октаэдрическая» кольчуга представляет собой двухслойный материал, состоящий из соединенных друг с дружкой частиц пирамидальной формы. При смещении, которое провоцирует любая нагрузка, эти самые частицы еще сильнее входят в зацепление, что и повышает их прочность в разы.

Ученые заявляют, что материал можно использовать для изготовления практически ничем не пробиваемых бронежилетов, так и для других целей. К примеру, для строительства надежных автомобильных дорог и мостов. Кроме того, он подойдет для разработки новейших технологий в ходе освоения космического пространства.

Вам может понравиться

NHK (Япония): Россия умело поддерживает баланс в отношениях с Индией и Китаем

Россия умело поддерживает баланс в своих отношениях между Китаем и Индией, сообщает японская телерадиокомпания NHK. На публикацию издания обратили внимание на портале “Иносми”. Автор статьи обращает внимание на то, что

Пенсионерам напомнили о единовременных выплатах в размере до 10 тысяч рублей

В августе пенсионеры могут получить выплату в размере до 10 тысяч рублей. Выплаты данного пособия начались с начала августа. В каждом регионе свои сроки начисления. Для получения пособия необходимо соответствовать
  • Анна
  • 12.08.2021
  • читать 1 минуту

Эммануэль Наполеон: Макрону нужен новый авианосец для восстановления Французской империи в океане

Франция намерена построить боевой корабль, который заменит гордость ее флота – авианосец «Шарль де Голль». Об этом пишет американское издание The National Interest со ссылкой на французского министра обороны Флоренс
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 12 августа – переменная облачность, до 20 °C | город Мытищи: погода, 12 августа – небольшой дождь, до 19 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 12 августа – переменная облачность, до 15 °C | Южно-Сахалинск: погода, 12 августа – небольшой дождь, до 17 °C | Королев: погода, 12 августа – облачно с прояснениями, до 33 °C | Подольск: погода, 12 августа – небольшой дождь, до 20 °C | Армавир: погода, 12 августа – облачно с прояснениями, до 30 °C |