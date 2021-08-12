Физики Калифорнийского университета создали уникальный материал, который по своей структуре напоминает кольчугу. Именно она стала источником вдохновения для ученых, разработавших универсальную ткань. Под нагрузкой она увеличивает свои прочностные характеристики в 25 раз, а также сохраняет требуемую форму.

«Октаэдрическая» кольчуга представляет собой двухслойный материал, состоящий из соединенных друг с дружкой частиц пирамидальной формы. При смещении, которое провоцирует любая нагрузка, эти самые частицы еще сильнее входят в зацепление, что и повышает их прочность в разы.

Ученые заявляют, что материал можно использовать для изготовления практически ничем не пробиваемых бронежилетов, так и для других целей. К примеру, для строительства надежных автомобильных дорог и мостов. Кроме того, он подойдет для разработки новейших технологий в ходе освоения космического пространства.