Смарт-ружье MP-155 Ultima от концерна «Калашников» позволяет обучиться стрельбе с использованием обычного смартфона. Оно синхронизируется с мобильными устройствами и активирует специально предназначенную учебную программу.

MP-155 Ultima уже запустили в серийное производство. Представители концерна рассказали, что за последний год в устройство было внесено несколько полезных изменений. Так, теперь ружейный приклад можно снимать, чтобы тренироваться в стрельбе с пистолетной рукояткой.

Кроме того, на встроенный компьютер “электронного” ружья была установлена операционная система Android, благодаря чему сфера применения устройства значительно расширилась.

Бортовой компьютер считает выстрелы, показывает количество боеприпасов, имеющихся в распоряжении стрелка, записывает видео. Также он оснащен таймером, секундомером и часами. В магазин оружия помещается 7 патронов. Благодаря модульной конструкции имеется возможность внести коррективы в соответствии с требованиями пользователей. В настоящий момент приобрести MP-155 Ultima можно за 130 тысяч рублей.