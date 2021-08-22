Представители ГК «Калашников» рассказали журналистам РИА «Новости» о скорой поставке в войска РФ беспилотников-камикадзе «Куб».

Отмечается, что на данный момент времени барражирующие снаряды проходят стадию госиспытаний, однако концерн уже сейчас может начать поставку дронов в складские помещения ракетно-артиллерийских подразделений. Прошедшие тесты подтвердили эффективность данных БПЛА, разработанных специалистами ZALA Aero.

Новейшую военную технику можно использовать для уничтожения различных наземных объектов. Для наведения на цель можно просто ввести координаты или управлять дроном с помощью оператора. «Куб» способен лететь со скоростью до 130 км/ч, а длительность его полета составляет полчаса. Он может нести боеголовку весом до трех килограммов.