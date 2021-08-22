Андрей Семенов, первый замглавы концерна «Калашников», отметил, что на «Армии-2021» была впервые продемонстрирована новая управляемая ракета С-8П, которой можно оснащать беспилотники.

Отмечается, что на демонстрационной площадке компании была показана вертолетная беспилотная машина, разработанная специалистами НПП «Стрела» и несшая сразу 3 вышеуказанных снаряда. Семенов отметил, что данный прототип является результатом работы обоих предприятий.

С помощью новой ракеты можно поражать как одиночные, так и групповые цели, причем они не обязательно должны быть неподвижными. На снаряде установлена лазерная самонаводящаяся головка. Дальность его использования составляет 6 000 метров. Он может быть установлен на любые воздушные судна, которые раньше оснащались неконтролируемым вариантом С-8.