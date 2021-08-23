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Концерн «Калашников» изготовил первую партию малогабаритных автоматов АМ-17, предназначенных специально для летчиков. Они помещаются в обычный ранец пилота, обладает небольшими габаритами и весом. Автомат, по словам представителя компании, можно удобно использовать даже в условиях ограниченного пространства.

В настоящий момент разработаны только опытные образцы, которые до конца года должны выйти на государственные испытания. На ближайшие месяцы запланированы предварительные тесты оружия.

Впервые автомат АМ-17 был показан на форуме «Армия-2017». Тогда вместе с ним демонстрировался образец версии АБМ-17, который оснащен встроенным глушителем и используется для бесшумной стрельбы.

Сначала АМ-17 разрабатывался под калибр 5,45 x 39 мм, но одновременно ведется также разработка версий под 5,56 х 45 и 7,62 х 39 миллиметров.

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