Зачем нужен электрический скутер пожилому человеку

Электрические скутеры использует примерно 10% людей пожилого возраста в США, Канаде и странах западной Европы.

И процент вовлечения с каждым днем все возрастает, благодаря несомненным преимуществам этого вида транспорта.

Так зачем пожилому человеку скутер?

Электрические скутеры используются при проблемах с суставами и иных заболеваниях, которые усложняют самостоятельное передвижение.

В отличие от тех же ходунков, они позволяют не ограничивать себя и двигаться ровно столько, сколько хочется.

В том числе, устраивать длительные прогулки, ездить на рыбалку, посещать кафе, театры, часто бывать в гостях у близких людей и т.д.

Кроме того, скутеры с электроприводом практически полностью заменяют общественный транспорт, в котором пожилому человеку крайне некомфортно, особенно в летнюю жару.

Солидный запас хода позволяет посещать удаленные места, избегая троллейбусов, маршруток и метро.

Что дает пожилому человеку электрический скутер:

Заменяет общественный транспорт.

Позволяет посещать места, куда никакой транспорт не ходит (например, ездить на рыбалку).

Предоставляет возможность осуществлять длительные прогулки, чтобы не сидеть постоянно дома и взаимодействовать с другими людьми.

Ездить на электроскутерах можно, по дорогам, тротуарам и велосипедным дорожкам.

Но рекомендуется по возможности использовать именно тротуары для минимизации рисков, связанных с автомобильным движением.

Какой электроскутер выбрать для пожилого человека

Доступные в продаже скутеры достаточно сильно отличаются друг от друга и имеют различное назначение.

Поэтому брать первый попавшийся нельзя.

Необходимо сначала определить, какая именно модель оптимально подойдет конкретному человеку.

Сделать это проще всего, изучив представленные ниже рекомендации.

Место проживания

Если пожилой человек живет в частном доме, либо в квартире, но с собственным гаражом, то можно в принципе брать любой скутер.

Но при отсутствии возможности оставлять технику где-то, необходимо уже выбирать компактную модель, которая поместится в лифт и пройдет в двери квартиры.

Если же отсутствует и лифт, то подойдут только облегченные складные скутеры.

Только их можно поднять по лестнице без подъемника.

И то, старикам это будет не под силу, понадобится помощь более крепких молодых людей, так как вес составляет от 25 кг.

Наличие колес и удобной ручки для транспортировки, конечно, позволит не поднимать технику, а перетаскивать через ступеньки, как хозяйственную сумку.

Но все равно будет сложновато.

Максимальная скорость

Может составлять от 6 до 18 км/ч.

При езде в городе преимущественно по тротуарам скорости в 6-9 км/ч вполне достаточно, так как превышение данного показателя повышает риск кого-то сбить из-за медленной реакции у пожилых людей.

При езде по дорогам уже можно ездить и значительно быстрее.

То же самое касается поселков и сел с низкой интенсивностью движения людей и транспорта.

Рекомендуем брать низкоскоростные скутеры для людей:

С отсутствующим или недостаточным опытом вождения автомобиля.

С плохим зрением.

С заторможенной реакцией.

А вот водителям с солидным стажем и без наличия проблем с экстренным реагированием, можно купить скоростной электроскутер.

– Три или четыре колеса?

Особой разницы между трех- и четырехколесными скутерами нет.

Считается, конечно, что первые маневреннее и поэтому чуть менее устойчивы.

Однако это не совсем так.

Реальное значение имеет диаметр колес, расстояние между ними и колесная база (отдаленность задних и передних колес другу от друга).

С маленькими колесами скутер маневренее, но имеет низкую проходимость.

Чем меньше расстояние между колесами, тем выше маневренность, но ниже устойчивость.

С колесной базой ситуация аналогичная, чем она меньше, тем выше маневренность, но ниже устойчивость при поворотах, разворотах и т.д.

Для езды по городу рекомендуются электрические скутеры с большими колесами для проходимости и безопасности (диаметр от 30 см).

Ширину техники (= расстояние между колесами) лучше выбирать среднюю или большую (ширина от 60 см, длина от 120 см).

Для помещений и езды по участку можно уже выбрать что-то максимально компактное и маневренное с маленькими колесами и небольшим расстоянием между ними.

Обратите внимание, что на полностью складных скутерах выбирать не приходится.

Они все крайне компактны и имеют маленькие колесики.

Повышенной устойчивостью и проходимостью они не отличаются, людям с плохой координацией их использовать не стоит.

Прочие характеристики

Остальные характеристики скутеров с электроприводом для пожилых людей уже не столь важны.

Точнее, значение они имеют определенное, но куда важнее учесть вес, скорость и устойчивость техники.

И если останется возможность выбора, то можно уже и по второстепенным параметрам провести отбор.

Запас хода – указывает, сколько можно проехать по нормальной дороге в теплое время года на полностью заряженном новом аккумуляторе.

На европейцах значение, как правило, точное.

Отнимайте 30% на плохие дороги и износ батареи, получится реальный запас хода.

На китайцах показатель часто завышен.

Поэтому от него уже стоит отнимать 50-55%, чтобы получить реальное расстояние, которое можно проехать без замены / подзарядки аккумулятора.

К слову, дополнительную батарею можно возить с собой.

Меняется на большинстве скутеров он очень быстро и просто, что вдвое увеличивает запас хода.

Грузоподъемность – указывает на то, человек с каким веслом может ездить на электроскутере.

При превышении показателя техника теряет в скорости, разгоне и проходимости.

Но самое главное становится менее управляемой, что негативно влияет на безопасность передвижения.

Поэтому превышать грузоподъемность более, чем на 10-15 кг не рекомендуется.

Складная рама – дает возможность сделать технику более компактной для удобства хранения и транспортировки.

Складываться скутеры могут по-разному.

Но наиболее часто встречается всего три варианта трансформации.

1 вариант.

Снимается сиденье и руль складывается вдоль скутера.

Переносить технику в таком состоянии все так же неудобно, да и места при хранении экономится совсем чуть-чуть.

Но, чтобы влезть в багажник многих автомобилей, такой трансформации хватает.

2 вариант.

Скутер состоит из нескольких частей и может быстро без специального инструмента разбираться.

И уже отдельные модули легко помещаются практически в любой транспорт, плюс переносить их проще (например, поднимать по лестнице в квартиру).

3 вариант.

Скутер сгибается где-то посередине, превращаясь в прямоугольник.

Занимает место в таком состоянии достаточно мало и относительно удобен в транспортировке.

4 вариант.

Аналогичный третьему способ складывания.

Разница заключается лишь в том, что руль используется, как ручка для переноса.

Таким образом, скутер можно переносить, как дорожный чемодан на колесиках.

Правда, в данном варианте сложения доступны только сверхкомнатные модели со сниженными характеристиками (скорость, разгон, проходимость, устойчивость).

Очень удобная сортировка скутеров по способу складывания есть здесь https://medtehnika-1.ru/elektricheskie-skuteri-dlya-invalidov-i-pogilih-lyudey/.

Рекомендуем использовать для подбора нужной модели по европейским производителям.

Сиденье

Сиденья на электрических скутерах для пожилых людей бывают простые и ортопедические.

– Первые просто пластиковая сидушка с небольшим слоем мягкой набивки.

Спинка короткая.

Подлокотники, как правило, регулируемые и тоже с мягкими вставками.

Для активных людей отличный вариант, в меру жесткое сиденье, дающее максимальную свободу действия.

При езде несколько часов в день дискомфорта не ощущается.

– Вторые являются аналогом автомобильного сиденья.

Мягкие с высокой спинкой, регулируемыми подлокотниками и нередко с отдельным подголовником.

Для быстрой маневренной езды они не годятся, так как несколько снижают подвижность водителя.

А вот для неспешной езды и длительного пребывания в седле они оптимальны.

При выборе скутера нужно оценить, какой тип сиденья лучше подходит конкретному человеку.

К слову сказать, некоторые производители позволяют на любую модель из ассортимента поставить, как жесткое, так и анатомическое кресло.

Выбор производителя

В России и странах СНГ выбор электрических скутеров для пожилых людей крайне ограничен.

Китай

Модели стоимостью примерно в 750-1200$.

Ездить на них можно, да и служат при аккуратной эксплуатации они достаточно долго.

Но все же это бюджет, качество не самое лучшее.

Что-то придется доделывать и периодически выполнять ремонт по мелочи, в том числе, электронных компонентов.

Характеристики, как правило, несколько завышены.

Аккумуляторы самые простые, служат не очень долго, но зато дешевые.

Примеры: Армед, Met, Volteco, GreenCamel.

Россия

Примерно все то же самое.

Наиболее часто компоненты закупаются в Китае и скутеры просто собираются в России.

Но бывает, что часть деталей делают и на месте.

Недостатки плюс/минус аналогичные.

А вот цена бывает повыше китайских аналогов, что делает часть российской техники молоприлекательной для покупки.

Примеры: Спутник, Русак.

Европа

Качество европейских скутеров выше в разы.

Причем дело не только в долговечности и надежности, они также удобнее, обладают лучшей управляемостью и куда безопаснее.

Цена начинается от 1200$ и может доходить до 5000$.

Примеры: Vermeiren (Бельгия), Meyra (Германия), Invacare (Германия).

Выбор производителя должен основываться на цене.

Конечно, лучше взять европейца, но если такая покупка не под силу, то подойдет и какой-нибудь китаец.

Это все равно куда лучше, чем ничего.

Главное не покупайте технику у фирм однодневок, так как на нее практически невозможно найти запасные части.

Да и с гарантией почти всегда возникают проблемы.

Спортивный или медицинский скутер лучше выбрать

Медицинские скутеры производятся для инвалидов с частичной подвижностью, которые могут ходить самостоятельно, но непродолжительное время.

Особенности:

Выше контроль качества.

Ниже показатели скорости и разгона.

Лучше управляемость.

Гораздо безопаснее для пожилых людей.

Удобнее.

Приспособлены для лиц с ограниченными возможностями.

Выше цена.

Соответственно для пожилых людей они подходят значительно лучше.

Спортивные же модели разрабатываются для молодых энергичных людей и не отличаются ни комфортом, ни безопасностью.

Пожилому человеку на такой технике ездить будет некомфортно и небезопасно.

Юридические тонкости

– Нужны ли водительские права?

Медицинские скутеры (Vermeiren, Meyra, Invacare, Армед, Met и т.д.), проходящие по документам, как инвалидная коляска, не требуют водительских прав для управления.

Спортивные же модели (Volteco, GreenCamel и т.д.) уже требуют, если мощность двигателя превышает 250 Вт (в разных странах данный показатель может различаться).

– Можно ли получить компенсацию?

Если пожилой человек является инвалидам и в его ИПР прописана необходимость в инвалидной коляске с электроприводом, то получить компенсацию за скутер возможно.

В остальных случаях нет.

И то, есть важный нюанс, по документам скутер должен проходить именно, как инвалидная коляска для реабилитации.