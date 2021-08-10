Заключение ФСТЭК оформляется по результатам независимой экспертизы товаров / технологий. Оно необходимо для определения статуса подконтрольных изделий с точки зрения внешнеэкономических операций (а именно для экспорта). Оценка призвана определить и взвесить возможные риски использования товаров не по прямому назначению, а в целях организации терактов, разжигания военных конфликтов и других противозаконных действий.

В каких случаях необходимо оформить заключение ФСТЭК?

Законодательно установлено, что получение заключения ФСТЭК необходимо предпринимателям, которые направляют на экспорт программное обеспечение, в частности, средства криптографии, оружие, в том числе части (компоненты) ракетного, химического или ядерного оружия, военную технику, химические вещества и микроорганизмы.

Оформление документа необходимо в целях всеобъемлющего контроля, согласно которому идентификационная экспертиза проводится, если есть основание считать, что товары могут быть использованы не по назначению (например, для организации военных действий). Т.е. документ подтверждает, что экспортируемые изделия / технологии / оборудование не имеют двойного назначения, а, следовательно, лицензия на их экспорт не нужна.

Заключение ФСТЭК выдается на ту продукцию, которая не попадает в контрольные списки из Указа Президента РФ №1661 от 17.12.11 года. Если товары относятся к категории двойного назначения, то для их перемещения через таможенную границу ЕАЭС может потребоваться:

лицензия – необходима для осуществления деятельности, которая связана с защитой информации (например, по охране государственной тайны, технической защите конфиденциальных сведений, разработке средств криптографии (шифрования));

нотификация ФСБ.

Решение о принадлежности продукции к определенной категории принимается по результатам проведения идентификационной экспертизы.

Какая информация вносится в документ?

Идентификационное заключение оформляется на один контракт. Договор по установленным правилам должен содержать не более 9 кодов ТН ВЭД. Оно предоставляется на бумажном носителе, требования к его содержанию указаны в Постановлении Правительства РФ №565 от 21.06.2016 года.

В Заключении указывается следующая информация:

регистрационный номер документа;

данные о выдавшем Заключение органе;

характер внешнеторговой операции;

информация о контракте;

сведения о поставщике и покупателе продукции;

данные о товарах (с указанием кодов ТН ВЭД);

результаты проверки.

Выдаче документа предшествует экспертиза. Практика показывает, что осуществление оценки в среднем занимает 2-3 недели, максимальный срок ожидания составляет 1,5 месяца.

Заключение оформляется на 12 месяцев или до момента окончания действия контракта, по которому планируются экспортные операции. В отдельных случаях оно может выдаваться бессрочно.

Какая документация нужна от заявителя для получения Заключения?

Чтобы оформить Заключение ФСТЭК на экспорт товаров, предприниматель должен предоставить:

сканы ОГРН, ИНН;

контракт на поставку с иностранным контрагентом со всеми приложениями и дополнениями;

сведения об изготовителе;

информацию о товарах для их однозначной идентификации, в том числе всю техническую документацию.

Чтобы оформить заключение ФСТЭК, предприниматели:

Обращаются к специалистам, которым будет делегировано оформление документа, либо самостоятельно связываются с уполномоченным органом. Если работа строится с помощью экспертов, то нужно подготовить необходимый комплект документов и ожидать результатов проверки / итогов межведомственной экспертизы, в результате которой устанавливается тот факт, относится ли экспортируемая продукция к товарам двойного назначения. Далее выдается заключение ФСТЭК либо мотивированный отказ.

Узнать детали оформления заключения ФСТЭК можно на сайте https://promotest.ru/services/zaklyuchenie-fstek.