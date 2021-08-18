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Министерство национальной обороны Литвы представило легкие тактические броневики JLTV, первая партия которых уже поступила из Соединенных Штатов. Они доставлены в учебные части, расположенные в населенных пунктах Казлу-Руда и Рукла, где недавно завершилось обучение нескольких десятков водителей таких машин и 15 механиков для их обслуживания, сообщает издание Janes. Публикацию в эксклюзивном переводе представляет портал Discover 24.

Всего Литва заказала в США 200 бронеавтомобилей в 2019 году. Сейчас она получила первую партию в 50 машин, которые сразу же получат подготовленные экипажи. Сообщается, что броневики поступили в распоряжение армии без турелей, однако в скором времени их установят.

Литва получила не только JLTV, но еще и дополнительный пакет, включающий подготовку водителей и механиков, обслуживание и ремонт автомобилей, поставки необходимых комплектующий для восстановления. Все 200 броневиков будут доставлены в 2024 году.

Легкие тактические авто вооружат 12,7-миллиметровыми пулеметами M2 QCB с быстросменным стволом. Их передадут подразделениям, которые входят в Национальные силы быстрого реагирования. Закрепили технику за бригадами Жемайтии и «Железный волк».

Замминистра обороны Маргирис Абукявичюс заявил, что новые тактические автомобили позволят улучшить взаимодействие между войсками Литвы и Североатлантического альянса. Также они помогут повысить эффективность разведки и будут задействоваться для поддержки артиллерийских подразделений.

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