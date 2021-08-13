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В минувшую среду Армия обороны Израиля уничтожила беспилотный аппарат, который принадлежал движению «Хезболла». Пресс-служба военного ведомства страны озвучила подробности инцидента.

Беспилотник летел из Ливана и нарушил границы воздушного пространства Израиля. Армия обороны отслеживала его полет чуть ли не с момента взлета, поэтому держала ситуацию под полным своим контролем.

Когда БПЛА пересек границу, ему дали несколько секунд для того, чтобы развернуться и покинуть воздушное пространство Израиля, однако этого не произошло. Именно поэтому по беспилотнику был нанесен ракетный удар.

Ведомство заявляет, что намерено и дальше пресекать подобные провокации и нарушения границ.

Напомним, что в прошлом году Ливан неоднократно заявлял о вторжении в свое воздушное пространство израильских ударно-разведывательных дронов. В августе 2020 года один из беспилотников был сбит при попытке пересечь границы страны.

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