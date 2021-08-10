В издании The Wall Street Journal отметили, что Израиль собирается приобрести новые истребители F-35 у США для «сдерживания» Ирана, а в The Jerusalem Post сообщили, что у данных самолетов скоро появится сильный конкурент в лице российских Су-75.

Новая боевая машина, разрабатываемая в РФ, получит экспортный вариант, так как российские власти заинтересованы в ее продаже за рубеж. При этом он может составить конкуренцию американским аналогам. Именно по этой причине США решили ускорить поставки своих новейших самолетов, которые стоят почти 3 раза дороже Checkmate, на Ближний Восток.

В СМИ напоминают, что первые F-35, произведенные в Соединенных Штатах, были переданы Израилю около пяти лет назад. Уже в 2019 году израильские ВВС обладали шестнадцатью подобными истребителями. Всего же они планируют получить не менее 50 данных воздушных судов.