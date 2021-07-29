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Экс-замначальника генштаба ВСУ Игорь Романенко считает, что властям Украины нужно осуществлять подготовку к захвату Донбасса. Своё заявление он озвучил в эфире телеканала «Наш».

Согласно его словам, в настоящее время на Донбассе боевые действия имеют низкую интенсивность. Затем Романенко приводит в пример ситуацию между Азербайджаном и Арменией. У них была практически такая же ситуация и эти страны в течение почти 30 лет вели переговоры. Однако в 2020 году конфликт перерос в локальную войну. По мнению Романенко, Украине стоит подготавливаться к этому же сценарию.

Также он отмечает, что к такому варианту развития событий стоит готовиться и в том случае, если решить ситуацию при помощи дипломатии не получится. Романенко заявил, что нужно посмотреть, настолько это будет возможно после встреч Зеленского с главами США и России.

Недавно эксперт Юрий Кнутов заявил, что ВСУ могут начать наступление на ДНР в рамках новых учений НАТО. Также он заявил, что ВСУ уже готовятся к реализации плана.

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