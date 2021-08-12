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Американский истребитель F-15 в ходе испытаний поразил беспилотный аппарат ракетой AIM-120 AMRAAM. Для этого использовалась инфракрасная система наведения IRST, которая фактически заменила собой радиолокационную станцию.

Это первый случай в истории, когда самолет уничтожает воздушную цель, находящуюся за пределами видимости, без использования РЛС, пишут авторы американского издания The Drive.

Они поясняют, что это большой шаг вперед. Все дело в том, что инфракрасные системы наведения гораздо эффективнее радиолокационных станций. Во-первых, они способны обнаруживать самолеты-невидимки, выполненные с применением технологии стелс, а во-вторых, на них не действуют комплексы радиолокационной борьбы, установленные на самолетах потенциального противника.

Система IRST улавливает излучаемые воздушными машинами тепловые волны. Поэтому она без проблем находит самолеты-невидимки за пределами видимости. Кроме того, сама она в отличии от РЛС не передает никаких сигналов, что исключает обнаружение истребителя.

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