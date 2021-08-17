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Евгений Норин, российский историк и специалист по военным вопросам, дал оценку текущему состоянию ВМФ Украины и исходящей от него угрозы.

Согласно его словам, на данный момент времени украинские ВМС состоят в основном из боевых и патрульных катеров, ранее списанных другими странами. Однако он добавил, что не следует недооценивать подобные суда, так как они могут быть применены для осуществления небольших провокаций. Он напомнил про инцидент в Керченском проливе, в котором Киеву для создания скандала было достаточно маленьких кораблей.

Военный эксперт отметил, что на данный момент украинский ВМФ имеет на вооружении всего один полноценный боевой корабль. Речь идет о фрегате под названием «Гетман Сагайдачный». Однако в целом Норин считает, что флот Украины «скорее мертв, чем жив».

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