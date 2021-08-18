«Гаванский синдром» продолжает «косить» американских дипломатов, куда бы они не отправились. На этот раз одновременно два случая зафиксировано в Германии, где сотрудники посольства США вдруг оказались в больнице из-за этого таинственного заболевания.

Они пожаловались на давно возникшие симптомы «гаванского синдрома» – тошноту, головную боль, снижение когнитивных способностей, спутанность создания и прочих. Некоторые дипломаты настолько плохо себя чувствуют, что даже не смогли выполнять свои обязанности и оказались в медицинском учреждении.

Разговоры о «гаванском синдроме» ведутся еще с 2016 года, когда подобная напасть настигла американских дипломатов на Кубе. Заболевание имеет одну интересную особенность – от него страдают исключительно граждане США. В последнее время количество случаев увеличилось и к дипломатам добавились еще и в военные.

Соединенные Штаты бесконечно твердят, что «гаванский синдром» провоцирует «акустическое оружие», которое атакует только американских граждан. Эксперты же объясняют ухудшение состояния дипломатов банальным пищевым отравлением, похмельем или запоем. Также некоторые специалисты говорят, что американцы пугаются стрекота цикад или сверчков и чтобы не опозориться из-за этого, придумывают басни про акустическое оружие.