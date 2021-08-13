Назначение на должность спецпосланника США в Германии Амоса Хохштейна указывает, что Соединенные Штаты намерены продолжать контролировать ситуацию со строительством и вводом в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2». Политик постоянно выступал против этого проекта, рассказывает испанское издание ABC.

Авторы отмечают, что Хохштейна не напрасно называют «убийцей Северного Потока-2». Несмотря на то, что в его задачу будет входить защита президента США от нападок Киева из-за сделки между Германией и Соединенными Штатами, он все же может навредить РФ.

Скорее всего, Хохштейн будет не столько контролировать процесс строительства газопровода, сколько искать в нем слабые места, чтобы найти повод для создания России проблем. Соединенные Штаты совсем не отказались от идеи поставок в Евросоюз «газа свободы» из США, поэтому на Хохштейна возложена миссия продвигать этот план в Германии, подытожили авторы публикации.