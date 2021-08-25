Иранский бригадный генерал Саид Шаабанян, занимающий пост замминистра обороны по вопросам координации, заявил о все более тесном сотрудничестве между Тегераном и Москвой. Он отметил, что после появления РФ в регионе отношения между двумя странами вышли на доверительный уровень.

На форуме «Армия-2021» Шаабанян рассказал изданию IRNA, что Иран настроен на продолжительное сотрудничество с Россией. Он отметил, что страна уже освобождена от запрета на приобретение оружия, поэтому сейчас может приобретать его в РФ. В этой сфере доброжелательные отношения с Москвой видятся Тегерану весьма перспективными.

Кроме того, Россия является важным партнером Ирана в области решения целого ряда региональных проблем. Она принимает участие в обеспечении мира и стабильности в Сирии, а также является ключевой частью механизмов по решению других вопросов на Ближнем Востоке.