Новые модификации иранских зенитно-ракетных комплексов Bavar-373 если не превзойдут, то как минимум сравняются по характеристикам с российскими ЗРК С-400 «Триумф». Такое смелое заявление сделал замглавы военного ведомства Ирана Махди Фарахи.

Он также рассказал, что весь секрет кроется в попытках перевести иранские ЗРК на жидкое топливо. По его словам, твердое, которое используется сейчас, позволяет мгновенно запускать ракеты. Но оно все же проигрывает жидкому по эффективности. Поэтому ученые бьются над тем, чтобы сделать последнее более стабильным и использовать его для боезарядов комплекса Bavar-373.

Иран был вынужден разрабатывать свой собственный ЗРК, так как Россия не захотела продавать ему С-300 «Фаворит». Тогда Тегеран находился под санкциями Совбеза ООН, поэтому поставлять ему вооружение было запрещено. Bavar-373 представляет собой помехоустойчивую боевую систему, которая может выявлять до 300 воздушных целей одновременно, а также атаковать сразу 6 объектов.