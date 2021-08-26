читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Новые модификации иранских зенитно-ракетных комплексов Bavar-373 если не превзойдут, то как минимум сравняются по характеристикам с российскими ЗРК С-400 «Триумф». Такое смелое заявление сделал замглавы военного ведомства Ирана Махди Фарахи.

Он также рассказал, что весь секрет кроется в попытках перевести иранские ЗРК на жидкое топливо. По его словам, твердое, которое используется сейчас, позволяет мгновенно запускать ракеты. Но оно все же проигрывает жидкому по эффективности. Поэтому ученые бьются над тем, чтобы сделать последнее более стабильным и использовать его для боезарядов комплекса Bavar-373.

Иран был вынужден разрабатывать свой собственный ЗРК, так как Россия не захотела продавать ему С-300 «Фаворит». Тогда Тегеран находился под санкциями Совбеза ООН, поэтому поставлять ему вооружение было запрещено. Bavar-373 представляет собой помехоустойчивую боевую систему, которая может выявлять до 300 воздушных целей одновременно, а также атаковать сразу 6 объектов.

Вам может понравиться

Avia.Pro: Израильские истребители, атакующие Сирию, научились обманывать российские С-400

По информации портала Avia.Pro, израильские истребители, которые беспрестанно атакуют Сирию, как минимум восемь раз сумели проникнуть в воздушное пространство этой страны незаметно для российских систем ПВО. Из этого эксперты делают

Российский комплекс ПВО “Пальма” в первый раз установят на иностранные корабли

Рособоронэкспорт на форуме «Армия-2021» подписал контракт на поставку комплексов ПВО «Пальма» для иностранных кораблей. С кем именно, пока не уточняется. О новом контракте рассказал глава компании Александр Михеев. Он отметил,

Бывший премьер-министр Эстонии призвал власти страны не злить русского медведя

Бывший премьер-министр Эстонии Тийт Вяхи раскритиковал политику безопасности страны во время своего выступления на экономической конференции Центристской партии. Его слова переедет ERR. Как заявил Вяхи, политика безопасности страны является однобокой.
  • Анна
  • 25.08.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 26 августа – переменная облачность, до 14 °C | город Мытищи: погода, 26 августа – пасмурно, до 16 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 26 августа – переменная облачность, до 18 °C | Южно-Сахалинск: погода, 26 августа – небольшой дождь, до 18 °C | Королев: погода, 26 августа – небольшая облачность, до 28 °C | Подольск: погода, 26 августа – пасмурно, до 18 °C | Армавир: погода, 26 августа – ясно, до 29 °C |