На аукционе в США ушло с молотка руководство по эксплуатации компьютера Apple II, на котором оставил свой автограф соучредитель «яблочной» компании Стив Джобс. На обложке этого документа также имеется подпись Майк Марккула, являвшегося в то время вторым руководителем «Эппл».

В инструкции Джобс написал пожелание для сына Майка Брюэра, который позже стал первым управляющим директором Apple UK Ltd.

«Джулиан, твое поколение первым выросло с компьютерами. Иди, измени мир!», – гласит послание на внутренней стороне обложки.

На аукционе на эту инструкцию поступило 46 заявок от потенциальных покупателей. Выиграл участник, который предложил за нее 787 тысяч долларов.

Само руководство представляет собой подробное описание компьютера Apple II со схемой материнской платы, а также рассказывает о принципах работы и архитектуре устройства.