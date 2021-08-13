В 2023 году Россия намерена развернуть второй полк с ракетами «Авангард», имеющими гиперзвуковой боевой блок. Это, по мнению авторов издания InsideOver, создаст Соединенным Штатам и Североатлантическому альянсу серьезные проблемы.

Итальянские эксперты по достоинству оценили ту информацию об «Авангарде», которая имеется в открытом доступе. Они отметили, что мощность боевого заряда может составлять от 450 кт до одной мегатонны. При этом каждый из них в больших количествах подойдет для установки на межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат».

Кроме того, авторы заявили, что способность боевого блока к маневрированию прямо в полете и к набору скорости до 27 чисел Маха делает его неуязвимым перед существующими сегодня системами ПРО / ПВО. Поэтому трюк РФ с развертыванием второй очереди этих ракет вызовет в США настоящую панику.