Антон Воронов, детский инфекционист, работающий в тверской больнице, рассказал родителям, насколько опасен для детей вирус Коксаки, которым заразились многие дети в регионе.

Согласно словам врача, речь идет о типичной для Тверской области инфекции, вспышки которой наблюдаются летом и осенью. Она не требует лечения, поэтому вирус должен пройти все свои обычные стадии, которые иногда завершаются сыпью. У детей в возрасте до трех лет болезнь может протекать в более тяжелой форме – наблюдается высокая температура в течение двух-трех дней.

Ребенок может повторно заразиться данным вирусом, однако в этом случае тяжелых симптомов у него не возникнет. При наличии хорошего иммунитета болезнь обычно не повторяется. На полное выздоровление у детей может уйти разное количество времени – некоторые вылечиваются за 10 дней, а другие – лишь через 20.