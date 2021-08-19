Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Антон Воронов, детский инфекционист, работающий в тверской больнице, рассказал родителям, насколько опасен для детей вирус Коксаки, которым заразились многие дети в регионе.

Согласно словам врача, речь идет о типичной для Тверской области инфекции, вспышки которой наблюдаются летом и осенью. Она не требует лечения, поэтому вирус должен пройти все свои обычные стадии, которые иногда завершаются сыпью. У детей в возрасте до трех лет болезнь может протекать в более тяжелой форме – наблюдается высокая температура в течение двух-трех дней.

Ребенок может повторно заразиться данным вирусом, однако в этом случае тяжелых симптомов у него не возникнет. При наличии хорошего иммунитета болезнь обычно не повторяется. На полное выздоровление у детей может уйти разное количество времени – некоторые вылечиваются за 10 дней, а другие – лишь через 20.

Вам может понравиться

Усталость по утрам говорит о нехватке в организме жизненно важного витамина B12

Группа исследователей определила, что у людей, которые чувствуют сильную усталость по утрам, обычно наблюдается недостаток витамина В12. Отмечается, что данный микроэлемент крайне важен для человеческого организма, так как принимает непосредственное

В Воронежской области увеличилась заболеваемость COVID-19 среди детей

Представители правительства Воронежской области в рамках заседания оперативного штаба заявили, что в регионе увеличилась заболеваемость коронавирусом среди несовершеннолетних. Галина Ласточкина, и.о. главы регионального управления Роспотребнадзора, сообщила, что за последние семь

Минздрав оценил эффективность масок в борьбе с коронавирусом

Сергей Токарев, представитель российского Минздрава, отметил, что благодаря использованию медицинской маски можно уменьшить риск инфицирования опасными вирусами. Согласно его словам, коронавирус можно отнести к категории острых респираторных вирусных инфекций, обладающих
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 августа – небольшой дождь, до 16 °C | город Мытищи: погода, 19 августа – пасмурно, до 20 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 августа – небольшая облачность, до 23 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 августа – облачно с прояснениями, до 22 °C | Королев: погода, 19 августа – небольшая облачность, до 35 °C | Подольск: погода, 19 августа – облачно с прояснениями, до 24 °C | Армавир: погода, 19 августа – облачно с прояснениями, до 29 °C |