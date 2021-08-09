Индийские военнослужащие сумели адаптировать танки Т-72 и Т-90 к условиям высокогорья. Они заявляют, что теперь боевые машины вполне способны вести боевые действия в горах Ладакха.

Авторы индийского издания ANI рассказали, что Т-90, Т-72 и боевые машины пехоты, которые приобретаются в России, представляют собой мощную и надежную бронетехнику. Однако к боям в высокогорье они не приспособлены, так как там температура воздуха часто снижается до -45 градусов в зимний период. Кроме того, горный ландшафт может стать непреодолимым препятствием для БМП и танков.

Чтобы решить проблему, индийские военные построили множество укрытий, в которых бронетехника может храниться, не опасаясь негативного воздействия экстремально низких температур. Кроме того, они постоянно проводят учения в условиях высокогорья, чтобы привить танкистам навыки вождения машины на сложном ландшафте. Все это позволяет надеяться, что российские танки не подведут в реальном бою.