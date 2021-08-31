Индийские специалисты смогли приспособить новую ракету Astra к боевому самолету Су-30МКИ, произведенному в РФ. Данное оружие было показано в рамках мероприятия «Армия-2021».

Согласно словам Нарендры Кумара, представителя DRDO, речь идет об авиационной ракете, которая предназначена для уничтожения воздушных целей и была полностью разработана на территории Индии. Она относится к категории оружия дальнего поражения, так как радиус ее работы превышает сто километров. В скором времени ими будут оснащаться все Су-30МКИ.

На данный момент на этих боевых машинах установлены ракеты BrahMos, являющиеся совместной разработкой российских и индийских специалистов. Кумар высоко оценивает сотрудничество РФ и Индии в области оборонной промышленности. Он добавил, что на форуме были показаны и другие индийские разработки, включая РЛС и ракеты NAG.