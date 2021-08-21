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Британский гражданин вместе с женой не смог улететь из Афганистана. Он направлялся в отель, чтобы эвакуироваться из страны, но на первом КПП на него напали талибы (представители движения «Талибан» – запрещенной в России террористической организации).

Он рассказал также, что боевики жестоко избили и его самого, и супругу, а также заставили вернуться обратно. Они заявили, что добраться до эвакуационного центра, развернутого в отеле, у семейной четы никак не получится. Если же британцы попытаются это сделать, то будут убиты.

Мужчина отметил, что в аэропорту Кабула также творится что-то неимоверное. Туда пропускают только граждан Соединенных Штатов, а все остальные должны искать для сбора специальные места и только потом отправляться в аэропорт организованными группами.

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