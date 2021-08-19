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Россия должна официально признать Вооруженные силы Украины террористической организацией за ее зверства на Донбассе, уверен военный эксперт Игорь Коротченко. Он пояснил, что ВСУ восьмой год бесчинствует на востоке страны, используя методы террора, поэтому и называть ее нужно соответствующим образом.

В эфире телеканала «Россия-1» Коротченко заявил, что именно украинские военные несут всю полноту ответственности за гибель мирного населения на Донбассе. Их действия можно назвать только террором. Поэтому власти РФ должны рассмотреть вопрос признания ВСУ террористической организацией.

Напомним, что 9 августа украинские военные нанесли гранатометный удар по гражданским объектам на территории самопровозглашенной ЛНР. Следственный комитет РФ возбудил по этому поводу уголовное дело. Расследование которого показало, что обстрел являлся грубейшим нарушением условий режима прекращения огня.

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