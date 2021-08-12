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Действующее законодательство Украины дает возможность отказаться платить так называемый «военный сбор», составляющий 1,5 процента с дохода. Если нею воспользуется большинство граждан страны, то армия будет парализована, а война на Донбассе прекратится сама по себе, уверен военный эксперт Игорь Коротченко.

Он заявил, что президент Владимир Зеленский и его команда вместе с радикалами и спонсорами с Запада решают в стране многое, но не все. Миллионы украинских граждан приносят в казну гораздо больше денег, чем готовы выделить на войну США или Европа. Если они перестанут это делать, юридически откажутся спонсировать боевые действия на востоке, Киев не сможет найти новый источник средств для ведения войны.

Коротченко считает, что отказ каждого украинского гражданина от «военного сбора» вынудит власти вывести войска с линии разграничения и расформировать их, так как даже США не захотят спонсировать войну.

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