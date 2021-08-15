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Истребитель Су-57 , который Россия представила на выставке МАКС-2021, представляет собой произведение инженерного искусства и имеет большие перспективы на оружейном рынке, считают авторы публикации в канадском издании Hot Cars. Они перечисляют все преимущества российского самолета, серийное производство которого запланировано на 2026 год.

Эксперты напоминают, что РФ объявила предварительную цену нового истребителя. Она составит не более 30 миллионов долларов, что в несколько раз ниже стоимости американского F-35. При этом однодвигательный самолет сможет развивать скорость до 2 Махов и подниматься на высоту до 17 километров.

Кроме того, РФ намеревается оснастить истребитель суперкомпьютерами, которые будут отслеживать все параметры полета и ситуацию вокруг Су-75. Также двигатель с изменяемым вектором тяги позволит обеспечить сверхманевренность самолета, сделать его настоящим прорывом среди летательных аппаратов своего класса.

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