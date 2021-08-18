Борис Ельцин был готов уклониться от борьбы еще в первый день путча в августе 1991-го, рассказал Руслан Хасбулатов. По его словам, ГКЧП вполне могли не только сохранить, но полностью восстановить доперестроечный режим в СССР.

По словам Хасбулатова, он отправился к Ельцину домой 18 августа. Тот практически с порога заявил, что они проиграли и могут быть арестованы. Но Хасбулатов встряхнул его, напомнил, о длительной борьбе за демократию, о том, что нужно продолжать борьбу до последнего.

Именно это спасло демократическую Россию, уверен Хасбулатов. Он отмечает, что путчисты его недооценили. Они были уверены, что Ельцин бороться не захочет, а с ним сдастся и вся остальная команда. Однако именно она оказала сопротивление ГКЧП и сумела переломить ход событий, а СССР уже спустя шесть месяцев прекратил свое существование.