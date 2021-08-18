читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Борис Ельцин был готов уклониться от борьбы еще в первый день путча в августе 1991-го, рассказал Руслан Хасбулатов. По его словам, ГКЧП вполне могли не только сохранить, но полностью восстановить доперестроечный режим в СССР.

По словам Хасбулатова, он отправился к Ельцину домой 18 августа. Тот практически с порога заявил, что они проиграли и могут быть арестованы. Но Хасбулатов встряхнул его, напомнил, о длительной борьбе за демократию, о том, что нужно продолжать борьбу до последнего.

Именно это спасло демократическую Россию, уверен Хасбулатов. Он отмечает, что путчисты его недооценили. Они были уверены, что Ельцин бороться не захочет, а с ним сдастся и вся остальная команда. Однако именно она оказала сопротивление ГКЧП и сумела переломить ход событий, а СССР уже спустя шесть месяцев прекратил свое существование.

Вам может понравиться

Два вьетнамских фрегата класса “Гепард 3.9” прибыли во Владивосток для участия в “Кубке моря”

В Армейских играх «АрМИ-2021» примут участие вьетнамские корабли проекта 11661Э, которые были построены в России. Фрегаты уже прибыли в порт Владивосток, где будет проведен конкурс «Кубок моря». Корабли «Куанг Чунг»

Фронтовые бомбардировщики Су-34 снова испытали в связке с противокорабельными ракетами Х-35У

Противокорабельные ракеты Х-35У окончательно интегрировали с фронтовыми бомбардировщиками Су-34, сообщают представители главного военного ведомства. Они отмечают, что процесс испытаний был долгим, но он позволил добиться успеха. Тестовые запуски ракет Х-35У

Полицейский из Швеции рассказал, как уличить собеседника во лжи

Преподаватель полицейского дела из Швеции Ула Крунквист рассказал, как можно понять, что собеседник лжёт. Специалист отмечает, что способов, которые безотказно помогут уличить человека во лжи, не существует, а потому не
  • Анна
  • 16.08.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 18 августа – переменная облачность, до 20 °C | город Мытищи: погода, 18 августа – ясно, до 30 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 18 августа – переменная облачность, до 18 °C | Южно-Сахалинск: погода, 18 августа – пасмурно, до 19 °C | Королев: погода, 18 августа – ясно, до 32 °C | Подольск: погода, 18 августа – ясно, до 30 °C | Армавир: погода, 18 августа – ясно, до 31 °C |