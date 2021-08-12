Соединенные Штаты усиливают Грецию для возможного нападения на Россию, пишет турецкое издание Haber7. Авторы сообщают, что официальная причина переброски сухопутных подразделений, вооруженных огромным количеством танков, вертолетов и броневиков – защита от «российской агрессии». Но это очередное вранье. На самом деле США собираются наступать, а не обороняться.

Адмирал турецких ВМС Джихата Яйджи уверен, что Греция не нуждается в таком количестве техники, так как на нее нападать уж точно никто не будет. Поэтому США используют вертолеты и танки против совершенно другого противника. И с некоторых пор весь мир знает, против кого именно.

Сразу несколько турецких экспертов отмечают, что по плану США Россия должна быть полностью окружена на пространстве от Балтийского моря до Греции. А уже после этого Соединенные Штаты станут подумывать и о наступательной операции.