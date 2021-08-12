читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Соединенные Штаты усиливают Грецию для возможного нападения на Россию, пишет турецкое издание Haber7. Авторы сообщают, что официальная причина переброски сухопутных подразделений, вооруженных огромным количеством танков, вертолетов и броневиков – защита от «российской агрессии». Но это очередное вранье. На самом деле США собираются наступать, а не обороняться.

Адмирал турецких ВМС Джихата Яйджи уверен, что Греция не нуждается в таком количестве техники, так как на нее нападать уж точно никто не будет. Поэтому США используют вертолеты и танки против совершенно другого противника. И с некоторых пор весь мир знает, против кого именно.

Сразу несколько турецких экспертов отмечают, что по плану США Россия должна быть полностью окружена на пространстве от Балтийского моря до Греции. А уже после этого Соединенные Штаты станут подумывать и о наступательной операции.

Вам может понравиться

Шойгу рассказал, что ему повезло работать с осужденными за геноцид лидерами Югославии

Глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу рассказал, что ему повезло работать с осужденными за преступления против человечества Слободаном Милошевичем, Радованом Караджичем и Ратко Младичем. Эти югославские лидеры, по мнению министра,

Шойгу перечислил символы России, на которые никто не имеет права посягать

Оперный исполнитель Федор Шаляпин, космонавты Валентина Терешкова и Юрий Гагарин, а также поэты Андрей Вознесенский и Роберт Рождественский – это символы России, посягать на которые не имеет права никто, заявил

Для российских БПЛА разрабатывается универсальная система вооружений

Российское Минобороны готовит новую систему вооружения для беспилотных аппаратов. Известно, что она будет универсальной и подойдет сразу к нескольким моделям БПЛА. Подробности о ней рассказал военный эксперт Виктор Мураховский. Он
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 12 августа – переменная облачность, до 20 °C | город Мытищи: погода, 12 августа – небольшой дождь, до 19 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 12 августа – переменная облачность, до 15 °C | Южно-Сахалинск: погода, 12 августа – небольшой дождь, до 17 °C | Королев: погода, 12 августа – облачно с прояснениями, до 33 °C | Подольск: погода, 12 августа – небольшой дождь, до 20 °C | Армавир: погода, 12 августа – облачно с прояснениями, до 30 °C |