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Последние поставки Россией в Сирию ЗРК С-300 «Фаворит» и ЗРПК «Панцирь-С1» для защиты от израильских атак – это признак слабости американского президента Джо Байдена, уверен эксперт Грег Роман, возглавляющий Ближневосточный форум. В издании Breitbart он поясняет, что Афганистан создал США не очень позитивную репутацию.

Байден, которого можно назвать главным виновником хаоса в Кабуле и особенно в аэропорту афганской столицы, продемонстрировал, что не способен держать ситуацию под контролем. Он не продумал вывод войск и фактически заставил их спасаться бегством. А вместе с ними – и представителей других стран.

Россия почувствовала слабость США и «распоясалась» в Сирии. Она не только регулярно задействует свои зенитно-ракетные комплексы для отражения атак Тель-Авива, но еще и приводит новые системы ПВО.

Роман отмечает, что примерно в таком же ключе действуют и другие страны Ближнего Востока и Южной Азии. Они пользуются временным падением США из-за крупной неудачи в Афганистане и пытаются диктовать свои правила в Сирии.

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