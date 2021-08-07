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Греческие власти в экстренном порядке организовали эвакуацию жителей острова Эвбей. Причина – лесные пожары, количество которых всего за 24 часа увеличилось в три раза. Сейчас обнаружено 154 источника возгорания.

Сообщается, что стремительное распространение огня стало следствием сорокаградусной жары и разыгравшегося сильного ветра. Сейчас на острове Эвбея тушением пожаров занимаются 240 человек. В дневное время на очаги возгорания сбрасывают воду 10 вертолетов и 12 самолетов. Из населенного пункта Лимни пришлось экстренно эвакуировать полторы тысячи жителей, чтобы обеспечить их безопасность.

Сильные пожары наблюдаются не только на острове Эвбея, но и на Марафонской равнине и у подножия горы Парнитана. Правоохранительные органы Греции задержали трех человек, которые подозреваются в умышленных поджогах.

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