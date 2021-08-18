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На форуме «Армия-2021» широкой публике будет представлена бронированная ремонтно-эвакуационная машина Т-16, созданная конструкторами на основе новейшего танка «Армата». Она разработана специально для эвакуации бронетехники с поля боя и способна вывезти даже тяжелые танки Т-15 или Т-14.

В настоящий момент БРЭМ Т-16 находится в Кубинке Московской области на территории 38-го НИИ бронетанкового вооружения и техники. Журналисты, которые получили возможность увидеть ее раньше посетителей форума, рассказали, что это мощная машина с динамической защитой, а также с радиоэлектронными системами, способными поражать головки самонаведения управляемых ракет.

Кроме того, внутри БРЭМ имеется место для экипажей танков, которые эвакуируются из боя. Также есть боевая рубка, на крыше которой располагается крупнокалиберный пулемет «Корд». Он должен обеспечивать защиту экипажей от беспилотников и вертолетов противника, а также от пехотных подразделений.

Зацепление эвакуируемой техники осуществляется посредством автосцепки, поэтому покидать машину во время боя экипажу не нужно.

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