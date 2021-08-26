Международный форум «Армия-2021» сейчас открыт для всех желающих. Гости мероприятия восхищаются представленными экспонатами и называют их шедеврами инженерной мысли.

В четверг форум посетил и глава Минобороны Сергей Шойгу. Он рассказал о цифровых технологиях, поставленных на службу армии, о медицине и военно-техническом сотрудничестве. Также министр осмотрел некоторые образцы, представленные на выставке. Так, его заинтересовали вертолеты Ми-26, Ка-52М, который прошел модернизацию. Также глава военного ведомства обратил внимание на учебно-тренировочный самолет УТС-800.

Пользователи Сети, которые побывали на форуме, выразили радость от того, что российская армия стремительно развивается и не отстает от Запада. Они также отметили, что РФ разрабатывает собственные глобальные проекты, которые превосходят натовские образцы.